Open-Air-Konzert der Concert Band Hohenheim

Das Orchester spielt unter seinem Dirigenten, Benedict Schultheiß, an diesem Abend Werke, die sich thematisch mit dem nahen und fernen Osten, dem Orient oder dem Morgenland befassen. Eine faszinierende Reise für´s Ohr – unter anderem an Bord des luxuriösen Orientexpresses geht es musikalisch nach Indien, Japan oder Arabien. Abenteuerlich wird es an der Seite von Indiana Jones und für den märchenhaften Abschluss sorgt Aladdin auf seinem fliegenden Teppich.

Das Konzert findet im botanischen Garten vor dem Osthof von Schloss Hohenheim statt – neben vielen Sitzgelegenheiten bietet dieser Ort auch viel Platz für mitgebrachte Picknickdecken. Seit Jahren genießen die Besucher diese ungezwungene und lauschige Atmosphäre auf dem herrlichen Uni-Campus und werden musikalisch in eine laue Sommernacht gebracht.

Bei schlechtem Wetter findet das Konzert im Katharinasaal des Euroforums statt (Kirchnerstraße 3, 70599 Stuttgart).