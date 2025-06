Open-Air-Konzert der Stadtkapelle Weinsberg „Revolution und Freiheit“

500 Jahre Bauernkrieg - nicht nur in Weinsberg, sondern im gesamten Deutschen Gebiet.

Es gab Aufstände und Revolutionen in denen die Menschen für ihre Freiheit gegen Widerstände kämpften. Aber nicht nur zur Zeit des Bauernkrieges kämpften die Menschen für mehr Freiheit, sondern in allen Epochen unserer Geschichte kamen Revolutionen vor. Die Stadtkapelle Weinsberg nimmt die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Revolutionen und Freiheitssiege der verschiedenen Epochen. Lassen Sie sich von den unterschiedlichen Musikstielen in eine andere Zeit versetzen und die Geschichte mit anderen Augen oder besser gesagt mit den Ohren betrachten.