Open-Air-Konzert des Heilbronner Sinfonie Orchesters (HSO)

Wenn die Sommerferien nah und die Abende lau sind, dann verwandelt sich der Deutschhof alljährlich in eine Konzertbühne mit unvergleichbarer Atmosphäre – dann lädt das Heilbronner Sinfonie Orchester zu seinem traditionellen Open-Air-Konzert.

Dieses Jahr steht ein Instrument im Mittelpunkt, das 2026 zum „Instrument des Jahres“ gekürt wurde: Das Akkordeon. Wer es als reines Volksmusikinstrument abtut, tut ihm Unrecht, denn es hat sich in Tango, Klassik und Jazz ebenso unverzichtbar gemacht. Michael Rettig präsentiert zusammen mit dem HSO unter der Leitung von Alois Seidlmeier am Sonntag, 26. Juli um 19.45 Uhr zwei Konzerte für Akkordeon und Orchester von Václav Trojan („Fairy Tales“) und Richard Galliano („Opale Concerto“), bei denen die faszinierende Klangwelt dieses reizvollen Instruments ganz besonders deutlich zu erleben sein wird. Gallianos „Opale Concerto“ verbindet musikalisch Südamerika mit der Mittelmeerregion und vereint den Tango mit Elementen der New Musette. Passend zum märchenhaften Ton des Trojan-Konzerts eröffnet das HSO den Konzertabend mit Mendelssohns Ouvertüre zum „Märchen von der schönen Melusine“; ebenfalls auf dem Programm stehen die wunderschönen „Greensleeves“-Fantasie von Ralph Vaughan Williams, eine bezaubernde Walzersuite von Mel Bonis und zwei sommerlich-duftige Orchesterstücke von Claude Debussy, darunter das berühmte „Clair de lune“.

Lassen Sie sich dieses Erlebnis nicht entgehen: Ein Konzertabend mit unvergleichlicher Sommernachtsstimmung in der großartigen Atmosphäre und Akustik des Deutschhofs erwartet Sie!