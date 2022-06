Open-Air-Konzert mit EUROBLUE

Der Jazz wuchs in Amerika. Versklavte Afrikaner verbanden europäische Musik - Folklore und Kirchenlieder - mit ihrer Musizierweise. Euroblue vollzieht diesen Prozess unter Laborbedingungen nach und bringt aufs Neue europäische Folklore mit afrikanischer Rhythmik, Blues und Swing zusammen. Das Baumwollfeld in Alabama ist ebensowenig die Lebenswelt von Euroblue wie die Baptistenkirche in Chicago - sondern eher: Kehrwoche, Bosch und der evangelische Kirchenchor.