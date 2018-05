Open-Air Konzert mit Milow

× Erweitern Milow

Hofmeister präsentiert am Donnerstag, 7. Juni 2018, um 20 Uhr den international erfolgreichen Star Milow live und Open-Air.

Mit Top Hits wie „Ayo Technology“ und „You Don’t Know“ sowie seiner charismatischen Art begeistert er das Publikum. Nun gibt er zusammen mit seiner hochkarätig besetzten Band, anlässlich der Feier „5 Jahre Hofmeister in Sindelfingen“, ein exklusives Open-Air Konzert direkt am Erlebnis-Wohnzentrum in Sindelfingen. Erleben Sie seine erfolgreichsten Hits und aktuellen Songs live.