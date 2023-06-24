Open-Air-Konzert im Birkenhof, Wildpark Schwarzach
Mitwirkende:
Chor Royal aus Mosbach
MGV Liederkranz Dallau
MGV Sängerbund Schwarzach
Info
Birkenhof Schwarzach Wildparkstraße, 74869 Schwarzach
Festivals & Open Airs
des MGV "Sängerbund"
bis
Birkenhof Schwarzach Wildparkstraße, 74869 Schwarzach
Open-Air-Konzert im Birkenhof, Wildpark Schwarzach
Mitwirkende:
Chor Royal aus Mosbach
MGV Liederkranz Dallau
MGV Sängerbund Schwarzach
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