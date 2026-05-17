Open Air Milonga mit Orquesta Atípica und DJane Manon Weiss

Aus der Taufe gehoben wurde das Orchester durch eine Initiative der Tanzschule TANGO OCHO, die tangobegeisterten Musiker:innen eine Probemöglichkeit zur Verfügung stellte. Von der teils ungewöhnlichen Besetzung der Anfangsjahre stammt der Name „AKpica“, miNlerweile ist die Besetzung des 15-köpfigen Orchesters eher die eines „Orquesta Típica“. 2009 übernahm die renommierte Tangopianis6n Judy Ruks ("Cuarteto RoNerdam") die Orchesterleitung. Ihre regelmäßige Probenarbeit wird ergänzt durch Workshops mit den besten Tangomusiker:innen u.a. Roger Helou, Adrián Enríquez, Pablo Jaurena, Cuarteto RoNerdam, Pablo Es6garribia, Tango sin Fin. Viele Arrangements dieser Musiker:innen wurden ins Repertoire aufgenommen.

Gespielt werden vorwiegend tanzbare Stücke von der „goldenen Ära“ des Tango Argentino im Stil von Aníbal Troilo, Osvaldo Pugliese, Juan D’Arienzo u.a. über Astor Piazzolla bis zu zeitgenössischen Arrangements des Tango Nuevo.