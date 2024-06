Open Air: Natia Todua & Band

„The Voice of Germany 2017“ verbreitet mit ihrem Charme und ihrer unglaublichen Stimme einfach nur gute Laune.

Ein „Touch“ von Soul, ein bisschen Blues, ein Hauch von Jazz und ganz viel Lebensfreude – das ist die Sängerin Natia Todua, die aus Georgien stammt. Sie strahlt eine solche Leichtigkeit mit großem Charme aus, dass gute Laune einfach angesagt ist. Und nebenbei kann sie auch noch so unglaublich singen mit einer Stimme, die von wohltuend weich bis kratzig ein ganzes Spektrum an Klangfarben bietet. Neugierig geworden?

Und wer sich jetzt denkt, dass er diese Sängerin schon mal irgendwo gesehen hat, liegt gar nicht so falsch. Sie ist die Gewinnerin der siebten Staffel von „The Voice of Germany 2017“, einer von ProSieben/Sat.1 ausgestrahlten Gesangs-Castingshow. Ein Jahr nach ihrem Sieg wieder ein Auftritt im Fernsehen. Natia Todua nahm an der deutschen Vorentscheidung zum Eurovision Song Contest 2018 (ESC) im portugiesischen Lissabon teil.

Doch wer ist dieses charismatische Gesangstalent? Als 20-Jährige kam Natia Todua 2016 mit einem Au-pair-Visum nach Deutschland und landete damals in Kirchheim unter Teck. Nach einem Zwischenstopp in Bruchsal siedelte sie nach Berlin über, um dort ihre Musikkarriere als freischaffende Künstlerin aufzunehmen. Im Jahre 2019 dann der erste Tonträger (EP) mit sechs Titeln.

Seither ist sie mit ihrer Band regelmäßig auf Blues- und Jazzfestivals wie in Bamberg oder Pinneberg zu sehen. 2022 gastierte sie grandios bei den Jazzopen Stuttgart und hinterließ einen bleibenden Eindruck. Fernsehauftritte in ihrem Heimatland Georgien haben ihrer musikalischen Karriere ebenfalls Auftrieb gegeben.