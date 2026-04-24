Die White Open Air Party, die man einfach erleben muss. Heilbronns größte White Party für alle um und über 30!

Am 16. August 2025 verwandelt sich der Weingarten Heilbronn in den Schauplatz der legendären ü30 White Open Air Platin Party.

Tanze unter freiem Nachthimmel und lasse dich von der bezaubernden Atmosphäre mitreißen. Die idyllische Kulisse des Weingartens lädt dich ein, den Alltag hinter dir zu lassen und eine unvergessliche Nacht voller Lebensfreude zu genießen.

Unsere Top-DJs sorgen für eine musikalische Reise durch die letzten Jahrzehnte. Die heißesten Charthits, die besten Beats, Klassiker oder Club-Sounds – hier kommt garantiert jeder auf seine Kosten. Und dazu gibt es eine erstklassige Auswahl an erfrischenden Cocktails, kühlen Drinks und köstlichen Snacks, die deinen Abend perfekt abrunden.

Sichere dir dein Ticket gleich jetzt und sei dabei in der Nacht voller Musik, Spaß und guter Laune. Dresscode: WHITE (erwünscht aber nicht zwingend)