Schließen Sie den Tag mit einer Runde Yoga im Schlosshof des Museums der Alltagskultur ab. Inmitten der besonderen Atmosphäre genießen Sie 75 Minuten Vinyasa Yoga – mal sanft, mal fordernd, im harmonischen Wechsel von Yin und Yang. Über Atemmeditation führt Petra Nickel-Harrer in die Asanas und lässt die Stunde mit einer entspannenden Savasana ausklingen. So starten Sie energiegeladen und zugleich ausgeglichen in den Abend.

Yogagrundkenntnisse sind von Vorteil. Bitte bringen Sie eine eigene Matte und etwas zu trinken mit. Wer mag, kann außerdem eine Decke oder ein Kissen mitbringen. Yogablöcke werden bereitgestellt. Bei trockenem Wetter findet die Veranstaltung unter freiem Himmel statt.

Der Kurs findet ab drei Teilnehmer*innen statt.

Das Open-Air-Yoga im Schlosshof findet in Kooperation mit Yokapi Yoga statt.