Anlässlich der vierten Menschenrechtswoche präsentiert das Café Haag das Open-Air-Konzert von J.Lamotta.

J. Lamotta, Israelin mit marokkanischen Wurzeln, ist ansässig in Berlin und produziert wunderbaren Neo-Soul.

Mit einer Mischung aus R&B, Hip-Hop und Soul erinnert ihr Sound ein wenig an Erykah Badu zu ihren besten Zeiten. In dem Song "Deal With That" schlägt sie eine weitere musikalische Brücke und vereint Neo-Soul mit englischen und arabischen Lyrics.