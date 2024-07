Möckmühl Open Air - Local Cover

Möckmühl Open Air vom 09. - 11. August

Der Veranstaltungskalender der Stadt Möckmühl ist jedes Jahr aufs Neue prall gefüllt, was nicht nur bei den Bürgern in Möckmühl, sondern in der ganzen Umgebung sehr gut ankommt. Dabei finden auch immer wieder neue Events ihren Weg in das Programm – so findet dieses Jahr zum ersten Mal ein großes Open Air auf dem Festplatz vor der Stadthalle Möckmühl statt, das

Möckmühl Open Air

Drei Tage lang wird der Festplatz von Musik, tanzenden, singenden und feiernden Menschen und guter Laune erfüllt sein. Eine imposante Bühne und spektakuläre Shows sorgen dafür, dass das Wochenende ein unvergessliches Erlebnis bleibt.

Freitag, 09. August - Local Cover

Am Freitag geht’s los mit vier Coverbands aus der Region. Dreams instead und Sons of Oxi stimmen mit Akustikmusik und gefühlvollen Stimmen auf den Abend ein. Im Anschluss übernimmt Page die Bühne und schlägt schon etwas rockigere Töne an. Headliner Snow sorgt dann für Partystimmung bis zum Ende.

Bei Snow geht es alles andere als kalt zu. Vielmehr gelingt es den Musikern innerhalb kürzester Zeit, die Meute zum Kochen zu bringen. Die dynamische Band mit einer tollen Bühnenpräsenz geht mit rasanten Outfitwechseln durch die gesamte Bandbreite der Party Hits. Egal ob aktuelle Dance Charts, Rock & Pop, Heavy Metal oder Schlager – Snow gelingt es immer, zusammen mit dem Publikum eine riesen Party zu feiern.

Uhrzeit Band

18:30 Uhr Dreams Instead

20:00 Uhr Sons of Oxi

21:30 Uhr Page

23:00 Uhr Snow