Möckmühl Open Air - Kinder & Familien

Möckmühl Open Air vom 09. - 11. August

Der Veranstaltungskalender der Stadt Möckmühl ist jedes Jahr aufs Neue prall gefüllt, was nicht nur bei den Bürgern in Möckmühl, sondern in der ganzen Umgebung sehr gut ankommt. Dabei finden auch immer wieder neue Events ihren Weg in das Programm – so findet dieses Jahr zum ersten Mal ein großes Open Air auf dem Festplatz vor der Stadthalle Möckmühl statt, das

Möckmühl Open Air

Drei Tage lang wird der Festplatz von Musik, tanzenden, singenden und feiernden Menschen und guter Laune erfüllt sein. Eine imposante Bühne und spektakuläre Shows sorgen dafür, dass das Wochenende ein unvergessliches Erlebnis bleibt.

Samstagmittag, 10. August – Kinder & Familien

Am Samstagmittag kommen Kids und ihre Familien zum Zug, wenn „Blackys Kool Katz“ die Bühne rocken. Blacky Basil, Don Devon, Sonny Siam und Will Whiskers sind coole Katzen, die echten Rock'n'Roll mit einem Hauch von den 50ern spielen. Sie haben eine spezielle Art zu musizieren: mit Schlagzeug, Kontrabass und der mitreißenden Gitarre, die euch vielleicht an Bands wie die „Stray Cats“ erinnert.

Handgemachte Musik mit echten Instrumenten – dafür stehen die Kool Katz. Dazu Lieder mit einfach verständlichen Texten, die alle Bereiche des Lebens ansprechen. Der fetzige Rock’n’Roll sorgt dann für ausgelassene Stimmung bei den Kids, allerdings kommen auch die begleitenden Eltern ganz auf ihre Kosten.

Auftrittszeit: 13.30 – 15.30 Uhr