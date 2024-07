Möckmühl Open Air - die Götz Buam

Möckmühl Open Air vom 09. - 11. August

Der Veranstaltungskalender der Stadt Möckmühl ist jedes Jahr aufs Neue prall gefüllt, was nicht nur bei den Bürgern in Möckmühl, sondern in der ganzen Umgebung sehr gut ankommt. Dabei finden auch immer wieder neue Events ihren Weg in das Programm – so findet dieses Jahr zum ersten Mal ein großes Open Air auf dem Festplatz vor der Stadthalle Möckmühl statt, das

Möckmühl Open Air

Drei Tage lang wird der Festplatz von Musik, tanzenden, singenden und feiernden Menschen und guter Laune erfüllt sein. Eine imposante Bühne und spektakuläre Shows sorgen dafür, dass das Wochenende ein unvergessliches Erlebnis bleibt.

Sonntag, 11. August – die Götz Buam

Für beste Biergarten-Atmosphäre sorgen die Götz Buam am Sonntagmittag. Die Götz Buam sind ein Garant für stimmungsvolle Auftritte. Sie sorgen für Oktoberfestfeeling mit aktuellen Partyhits und volkstümlichen Schmankerln. Die Stimmungskapelle spielt moderne zünftige Blasmusik auf spritzig, fetzige Weise. Das macht die Götz Buam, unter der Leitung von Klaus Fischer, zu einem einzigartigen Blasorchester.

Der Eintritt ist frei, die Bewirtung auf dem Festplatz beginnt ab 13 Uhr.

Ab 14 Uhr unterhalten die Götz Buam.