OPEN CALL - UNFRAMED #3

bis

Kulturinsel Stuttgart Biergarten Güterstraße 4, 70372 Stuttgart

Wir sind zurück in der Stadt – und bereit, gemeinsam etwas Unvergessliches zu erschaffen 💥

UNFRAMED kehrt zurück – und dieses Festival wäre nichts ohne die Artists, Performer:innen, Kreativen und Macher:innen, die es mit Leben füllen.

Deshalb brauchen wir euch.

Am 13. Juni organisieren wir das Festival auf der Kulturinsel – also verpasst es nicht und seid dabei!

Egal ob ihr eure Kunst ausstellen, eure Kreationen verkaufen, einen Workshop anbieten oder auf der Bühne stehen wollt – hier ist euer Raum, Teil davon zu werden.

Wo wir EUCH brauchen:

🖼️ Ausstellung

🛍️ Kunstmarkt

🎨 Workshops

🎶 Open Stage

Info

Kulturinsel Stuttgart Biergarten Güterstraße 4, 70372 Stuttgart
Freizeit & Erholung
bis
Google Kalender - OPEN CALL - UNFRAMED #3 - 2026-06-13 14:00:00 Google Yahoo Kalender - OPEN CALL - UNFRAMED #3 - 2026-06-13 14:00:00 Yahoo Outlook Kalender - OPEN CALL - UNFRAMED #3 - 2026-06-13 14:00:00 Outlook iCalendar - OPEN CALL - UNFRAMED #3 - 2026-06-13 14:00:00 ical

Tags