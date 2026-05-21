OPEN CALL - UNFRAMED #3

Wir sind zurück in der Stadt – und bereit, gemeinsam etwas Unvergessliches zu erschaffen 💥

UNFRAMED kehrt zurück – und dieses Festival wäre nichts ohne die Artists, Performer:innen, Kreativen und Macher:innen, die es mit Leben füllen.

Deshalb brauchen wir euch.

Am 13. Juni organisieren wir das Festival auf der Kulturinsel – also verpasst es nicht und seid dabei!

Egal ob ihr eure Kunst ausstellen, eure Kreationen verkaufen, einen Workshop anbieten oder auf der Bühne stehen wollt – hier ist euer Raum, Teil davon zu werden.

Wo wir EUCH brauchen:

🖼️ Ausstellung

🛍️ Kunstmarkt

🎨 Workshops

🎶 Open Stage