Open Cellar Doors

Am Donnerstag nach der Arbeit noch nichts vor? Das Weingut Amalienhof lädt Sie ein zum geselligen Beisammensein in der Vinothek.

Mit dem kreativen Programm rund um den Wein lernen Sie Wein im Alltag mal ganz anders kennen: Von kurzen, lockeren Weinproben für alle Sinne (vorallem für die Geschmacksknospen) bis zum Weinquiz mit Siegerehrung ist alles dabei. Entspannen Sie ungezwungen bei schönem Wetter ganz für sich oder mit Freunden und Kollegen im Liegestuhl mit einem Gläschen Wein. Nutzen Sie gerne auch die Gelegenheit als „langen Einkaufsabend“ und nehmen sich Ihre Favoriten direkt mit nach Hause.

Termine:

Do., 9. Juni (Weincocktail-Probe) / Do., 16. Juni / Do., 23. Juni / Do., 30 Juni / Do., 7. Juli / Do., 14. Juli / Do., 21 Juli / Do., 28. Juli / Do., 4. August