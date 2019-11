Der Open Day ist eine Info-Veranstaltung und bietet Ihnen die Möglichkeit unsere Studiengänge, Bachelor in Management & Technology sowie den Master in Management am TUM Campus Heilbronn kennenzulernen. Während dieser Veranstaltung erhalten Sie zudem die Chance den attraktiven und modernen Bildungscampus hautnah zu erleben sowie die Ihre Fragen direkt an die Mitarbeiter des TUM Campus Heilbronn zu adressieren.