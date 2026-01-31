Wir laden dich herzlich zu unserem Open Day am TUM Campus Heilbronn ein. Nutze die Gelegenheit, den Campus und unsere Studiengänge live zu erleben und einen Eindruck vom Studienalltag zu bekommen.

Informiere dich an unseren Messeständen über die verschiedenen Studienmöglichkeiten und -anforderungen, nimm an Informationsveranstaltungen zu deinem Wunschstudiengang teil und entdecke den Campus bei geführten Touren. In Schnuppervorlesungen und Workshops erhältst du einen Einblick in die Vorlesungen und den Studienalltag. Erlebe, wie es ist, bei uns zu studieren. Außerdem hast du an unserem Glücksrad die Chance, tolle Preise zu gewinnen. Unsere Studierenden sind den ganzen Tag vor Ort und berichten dir aus erster Hand vom Studium, vom Campus und vom Leben in Heilbronn.

Natürlich sind auch deine Eltern, Geschwister und Freunde herzlich willkommen.

Weitere Infos auf chn.tum.de/de/events/event-detail/termin/open-day