Open Doors – the choir Chor Konzert

Starke Stimmen, beeindruckender Sound, eine funkensprühende Performance, die das Publikum von den Stühlen reißt – das sind die OPEN DOORS!

Die rund 25 Sänger um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit populären Pop- und Rocksongs und beeindruckenden Eigenkompositionen, die den Funken überspringen lassen.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von gefühlvoll bis schwungvoll, klangstarken Solisten und passenden Choreographien erwartet die Zuschauer eine musikalische Reise der Extraklasse.

Begleitet von einer fantastischen Band leben die OPEN DOORS die Faszination Chor auf höchstem Niveau.

Mit modernen und anspruchsvollen Chorarrangements schafft es Uli Dachtler, die OPEN DOORS seit ihrer Gründung im Jahr 1991 bis heute weit über die Region hinaus bekannt zu machen.