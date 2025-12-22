Open Doors – the choir Chor Konzert

bis

Stadthalle Künzelsau Schulstraße 9, 74653 Künzelsau

Starke Stimmen, beeindruckender Sound, eine funkensprühende Performance, die das Publikum von den Stühlen reißt – das sind die OPEN DOORS!

Die rund 25 Sänger um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit populären Pop- und Rocksongs und beeindruckenden Eigenkompositionen, die den Funken überspringen lassen.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von gefühlvoll bis schwungvoll, klangstarken Solisten und passenden Choreographien erwartet die Zuschauer eine musikalische Reise der Extraklasse. 

Begleitet von einer fantastischen Band leben die OPEN DOORS die Faszination Chor auf höchstem Niveau.

Mit modernen und anspruchsvollen Chorarrangements schafft es Uli Dachtler, die OPEN DOORS seit ihrer Gründung im Jahr 1991 bis heute weit über die Region hinaus bekannt zu machen.

Info

Stadthalle Künzelsau
Stadthalle Künzelsau Schulstraße 9, 74653 Künzelsau
Konzerte & Live-Musik
bis
Google Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-08 19:30:00 Google Yahoo Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-08 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-08 19:30:00 Outlook iCalendar - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-08 19:30:00 ical
bis
Google Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-09 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-09 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-09 18:00:00 Outlook iCalendar - Open Doors – the choir Chor Konzert - 2026-02-09 18:00:00 ical

Tags