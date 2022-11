OPEN DOORS spielen Adventskonzert in Gundelsheim

Am 11. Dezember vereinen sich die starken Stimmen der OPEN DOORS in der katholischen Kirche St. Nikolaus in Gundelsheim zu feierlichem und mitreißendem Chorgesang.

Die Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler begeistern mit Weihnachtsliedern, eigenen Songs und Klassikern der Rock- und Popgeschichte.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von sanft bis dynamisch und klangstarken Solist*innen erwartet die Zuschauer*innen ein Hörgenuss der Extraklasse.

Das Repertoire zwischen besinnlichen Weihnachtsliedern und Songs aus der Geschichte des Rock und Pop sorgt für nachdenkliche und temperamentvolle Momente, die den Funken überspringen lassen.

Beginn: 17.30 Uhr, Einlass 17 Uhr

Bei Presse-Rückfragen melden Sie sich bitte bei Patricia Sambale unter presse@opendoors-thechoir.com oder 01520 - 16 82 986.

Über OPEN DOORS:

Der Chor aus dem Landkreis Heilbronn glänzt mit eigenen Songs und Klassikern aus der Rock- und Popgeschichte. Mit modernen und anspruchsvollen Chorarrangements schafft es Uli Dachtler, die OPEN DOORS seit ihrer Gründung im Jahr 1991 bis heute weit über die Region hinaus bekannt zu machen. Auch die rund 25 Sänger*innen kommen von weit her und stammen aus den Kreisen Heilbronn, Stuttgart, Ludwigsburg und Hohenlohe. Sie stehen für sichtbare Begeisterung, Singfreude, Zusammenhalt und Identifikation mit Ihrer Leidenschaft – dem gemeinsamen Singen, ganz nach dem Motto “We stand together”.