Open Doors

Chorkonzert

Burg Stettenfels Stettenfels 4, 74199 Untergruppenbach

Am 29. November und am 30. November vereinen sich zum rund 40. Mal die starken Stimmen der OPEN DOORS im Fuggersaal der Burg Stettenfels in Untergruppenbach zu feierlich-adventlichem und mitreißendem Chorgesang.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von sanft bis dynamisch und klangstarken Solist*innen erwartet die Zuschauer*innen eine musikalische Reise der Extraklasse. Die Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit weihnachtlichen Songs, beeindruckenden Eigenkompositionen und populären Pop- und Rocksongs, die den Funken überspringen lassen. Das stimmgewaltige Ensemble zaubert jedes Jahr dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht und sorgt für umjubelten Beifall mit stehenden Ovationen.

