Am 29. November und am 30. November vereinen sich zum rund 40. Mal die starken Stimmen der OPEN DOORS im Fuggersaal der Burg Stettenfels in Untergruppenbach zu feierlich-adventlichem und mitreißendem Chorgesang.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von sanft bis dynamisch und klangstarken Solist*innen erwartet die Zuschauer*innen eine musikalische Reise der Extraklasse. Die Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit weihnachtlichen Songs, beeindruckenden Eigenkompositionen und populären Pop- und Rocksongs, die den Funken überspringen lassen. Das stimmgewaltige Ensemble zaubert jedes Jahr dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht und sorgt für umjubelten Beifall mit stehenden Ovationen.