OPEN DOORS spielen zwei Adventskonzerte auf Burg Stettenfels

Am 27. November und am 28. November vereinen sich zum rund 43. Mal die starken Stimmen der OPEN DOORS im Fuggersaal der Burg Stettenfels in Untergruppenbach zu feierlich-adventlichem und mitreißendem Chorgesang.

Mit einem abgestimmten Meer an Stimmen, von sanft bis dynamisch und klangstarken Solist*innen erwartet die Zuschauer*innen eine musikalische Reise der Extraklasse. Die Sänger*innen um Chorleiter Uli Dachtler am Piano begeistern mit weihnachtlichen Songs, beeindruckenden Eigenkompositionen und populären Pop- und Rocksongs, die den Funken überspringen lassen. Das stimmgewaltige Ensemble zaubert jedes Jahr dem Publikum ein Lächeln ins Gesicht und sorgt für umjubelten Beifall mit stehenden Ovationen.

Beginn: 20 Uhr, Einlass19.30 Uhr