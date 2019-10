Seit 15 Jahren geben die Open Doors Konzerte im Fuggersaal, seit 15 Jahren sind diese beiden Konzerte restlos ausverkauft.

Erleben auch Sie die Magie der Open Doors im Fuggersaal.

Der Name ist Programm: Der Chor öffnet Herzenstüren, ganz weit und im Handumdrehen“ (Heilbronner Stimme). Mit Balladen, Gospelsongs, klassischen Stücken stimmt der Chor sein Publikum in die kommende Adventszeit ein. Chorleiter Uli Dachtler am Piano führt die Sängerinnen und Sänger zusammen mit Ihnen durch einen Abend im Fuggersaal der Burg Stettenfels, der der Seele einfach nur gut tut.