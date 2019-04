Bülent Ceylan feiert sein Tourfinale

Bülent Ceylan feiert am 31. August das große Tourfinale seines Erfolgsprogramms »Lassmalache«. In seinem mittlerweile 10. Programm kümmert sich Bülent um die zahlreichen Opfer seiner erfolgreichen Bühnen-Arbeit, die Menschen mit chronischen Zwerchfellkrämpfen, Bauchschmerzen und Lachfalten. Er hilft allen, die aus dem Lachen gar nicht mehr heraus gekommen sind. Und freut sich über jeden, der sofort lächelt, wenn er an ihn denkt. Immerhin ist das Lachen die wahrscheinlich schönste Art, sich die Zähne zu zeigen. So wird auch in »Lassmalache« alles raus gekitzelt, was geht und zu ungezwungenem Lachen führt. Endorphin-Explosionen führen zur traditionellen Bülent-Euphorie. wol

Bülent Ceylan, Sa. 31. August, 21 Uhr, Erlebnispark Tripsdrill, Cleebronn, www.tripsdrill.de