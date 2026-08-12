Du hast eine kleine Performance, die du schon immer mal zeigen wolltest? Du hast ein Lied geschrieben oder einfach ein Thema, für dass du brennst? Dann ist der Abend genau der richtige. Wir freuen uns auf kreative, lustige und unterhaltsame Beiträge!

Du hast eine kleine Performance, die du schon immer mal zeigen wolltest? Du hast ein Lied geschrieben oder einfach ein Thema, für dass du brennst? Dann ist der Abend genau der richtige. Wir freuen uns auf kreative, lustige und unterhaltsame Beiträge!

Oder Du bist einfach neugierig und willst einen guten Abend verbringen und zusehen und zuhören. Auch dann ist das genau der richtige Abend für dich!