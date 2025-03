OPEN PRINT STUDIO

Wir laden Sie herzlich zu unserem kreativen Druckworkshop in unsere Galerie im Kornhaus ein! Tauchen Sie ein in die Welt des Druckens und gestalten Sie in einem gemeinschaftlichen, kreativen Prozess einzigartige Werke.

Hinweis: Druckmaterialien können vor Ort erworben werden. Bringen Sie bitte eigene Textilien für den Siebdruck mit. Um eine Spende zur Unterstützung des Gmünder Kunstvereins wird gebeten.