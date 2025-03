Open Stage bei Blues in Town, Wernau

In der Blues Base, dem sowohl gemütlichen wie auch professionell ausgestattetem Vereinsheim der Kulturinitiative Blues in Town e.V. Esslingen, findet am Freitag, 14.03.2025 die monatliche „Open Stage“ statt.

Beginn ist um 20.00 Uhr, freier Eintritt. Eine vorherige Anmeldung von Musikern ist nicht zwingend aber hilfreich. Anmeldung oder Infos durch Mail an sessions@bluesintown.de

Die BIT Open Stage bietet die Möglichkeit, sich vor Publikum ohne Wettbewerbsdruck zu präsentieren - ob allein oder als Gruppe. Ob singend oder ein Instrument spielend – hier werden Erfahrungen auf der Bühne gesammelt! Musiker/Musikerinnen und Zuhörer/Zuhörerinnen haben gleichsam Spaß, zu sehen, was auf der Bühne passiert!

Ein OpenStage-Leiter organisiert den Ablauf, steht hilfreich zur Seite und achtet auf Einhaltung der Regeln.

„Opener-Bands“ leiten den Abend ein! Es spielen unter anderem ...

– DIE BLUESPFLEGER

– GOOD4NOTHING

– SCARFACE - Rock

– LITTLE NEMO & FRIENDS

Infos zum Verein, Anfahrt und zu allen Veranstaltungen usw. unter www.bluesintown.de