OPEN STAGE IMPRO

Das "impro kollektiv Stuttgart" ist eine freie Plattform und bietet den Stuttgarter Improspielenden (und denen aus der Umgebung) einen Rahmen um miteinander auf der Bühne stehen zu können und miteinander Improtheater zu spielen.

Am Donnerstag den 28. Mai 2026 gibt es die Möglichkeit bei der ersten "impro Open Stage" im Club Zentral, dem "impro" im Improtheater nochmal etwas mehr Raum zu geben, spielen ohne Skript und ohne Proben, vom Publikum aus, direkt auf die Bühne. Wer sich traut darf und gemeinsam gestalten wir den Abend.