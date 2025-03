Unsere neu ins Leben gerufene Open Stage Mäulesmühle bietet Künstlern aller Genres die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen. An vier Terminen im Jahr präsentieren sich jeweils 5 Künstler bzw. Künstlergruppen. Unsere Zuschauer erleben an jedem Abend ein abwechslungsreiches Programm vom Stand up-Comedian über die Stepptänzerin bis zum Bauchredner. Durch das Programm begleiten die Moderatoren und Improvisationskünstler Jakob Nacken und Johann Theisen. Künstlerbewerbungen werden unter openstage@le-mail.de entgegengenommen. Das Bio-Restaurant Mäulesmühle bewirtet an der Theke der Kulturscheuer mit Getränken und Snacks.

Tickets sind zum Preis von 12 €, ermäßigt 6 € bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen, unter https://leinfelden-echterdingen.reservix.desowie an der Abendkasse erhältlich.