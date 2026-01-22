Open Stage Mäulesmühle

Kulturscheuer Mäulesmühle Mäulesmühle 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen

Die Open Stage Mäulesmühle bietet Künstlern aller Genres die Möglichkeit, ihr Können zu zeigen.

An vier Terminen im Jahr präsentieren sich jeweils 5 Künstler bzw. Künstlergruppen. Unsere Zuschauer erleben an jedem Abend ein abwechslungsreiches Programm vom Stand up-Comedian über die Stepptänzerin bis zum Bauchredner. Durch das Programm begleiten die Moderatoren und Improvisationskünstler Jakob Nacken und Johann Theisen.

Info

Theater & Bühne
