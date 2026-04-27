Open Stage mit AFTERTHESUN

Open Stage - das sind frische Stimmen, talentierte Nachwuchsmusizierende und die ungezwungene Atmosphäre eines warmen Sommerabends.

Eröffnet wird die Open Stage-Reihe von AFTERTHESUN, einer jungen Band mit Ambitionen. Die sechsköpfige Band, eine Pianistin, zwei Gitarristen, ein Bassist, ein Schlagzeuger und ein Sänger, aus dem Hohenlohekreis covert bekannte Rock- und Popklassiker und spielt eigene Songs, mit denen sie Gefühle und Gedanken zum Ausdruck bringt.

Im Rahmen des Musikprojekts „OpenStage“ tritt die Band AFTERTHESUN am Samstag, 13. Juni 2026, ab 19:30 Uhr auf der Kurhausterrasse auf. Das Projekt bietet lokalen Musikerinnen und Musikern eine Bühne und macht Livemusik für die Öffentlichkeit zugänglich.

AFTERTHESUN ist eine junge Band aus der Region, die sich im Jahr 2021 am Schlossgymnasium Künzelsau gegründet hat. Aus einer gemeinsamen Begeisterung für Musik entwickelte sich schnell der Wunsch, eine eigene Band zu formen und regelmäßig gemeinsam auf der Bühne zu stehen. Seither arbeitet die Gruppe kontinuierlich an ihrem musikalischen Programm und an eigenen Stücken.

Die Band besteht aus sechs Mitgliedern: zwei Gitarristen, einem Bassisten, einem Schlagzeuger, einer Pianistin sowie einem Sänger. Diese Besetzung ermöglicht ein vielseitiges Klangbild, das sich stilistisch im Bereich Rock und Pop bewegt. Im Repertoire finden sich bekannte Klassiker ebenso wie moderne Titel. Ergänzt werden diese durch eigene Songs, in denen die Band ihre musikalischen Ideen und persönlichen Eindrücke verarbeitet.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt dabei auf der Vielfalt. Die eigenen Stücke unterscheiden sich bewusst voneinander und spiegeln unterschiedliche Stimmungen, Gedanken und musikalische Einflüsse wider. AFTERTHESUN versteht ihre Musik als Ausdrucksmittel und als fortlaufenden Entwicklungsprozess.

Der Auftritt auf der Kurhausterrasse ist Teil des OpenStage‑Konzepts, das darauf ausgelegt ist, Nachwuchskünstlerinnen und ‑künstlern sowie regionalen Bands eine Plattform für Live‑Auftritte zu bieten. Ziel ist es, Musik in einem offenen Rahmen erreichbar zu machen und die lokale Kulturszene zu unterstützen.

Mit dem Konzert von AFTERTHESUN setzt OpenStage diesen Ansatz fort und präsentiert eine Band, die sowohl eigene Musik als auch bekannte Titel auf die Bühne bringt. Besucherinnen und Besucher haben die Möglichkeit, die Band live zu erleben und einen musikalischen Abend auf der Kurhausterrasse zu verbringen.

Einlass mit Getränkeverkauf und Snacks ist ab 18:30 Uhr.

Eintritt frei.