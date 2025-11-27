Open Stage - Offene Bühne

Zu unserer Open Stage sind Musiker und Bands bei uns eingeladen, ihre Talente vor Publikum zu performen.

Mit drei geplanten Acts pro Abend und für die im Anschluss stattfindende Jam-Session braucht es begeisterte Musiker. Egal ob Profi oder Anfänger. Jeder ist willkommen und kann seine Ideen mitbringen!

Ganz egal ob Jazz, Blues, Funk, Singer-Songwriter, HipHop oder Rock - Ihr gestaltet den Abend.

Neugierige und Interessierte können als Zuschauer live erleben, wie Musik und Unterhaltung entsteht oder einfach nur zuhören und genießen.

Auf der Bühne steht ein Drumset, ein Keyboard, eine Cajon und zwei Verstärker zur Verfügung.