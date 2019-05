ART-en Vielfalt

Eine Ausstellung im Kontext der Remstal Gartenschau 2019.

"Ein Garten ist nicht Kunst und nicht Natur, er ist ein spannungsvolles Dazwischen." (G.G.)

Der Waiblinger Künstler Günter Garbocz (Mitglied im Stuttgarter Künstlerbund und im Kunstverein Remshalden) versucht in seinen Arbeiten, Parallelen aus Natur, Garten und Kunst zu finden. Dem genauen Blick erschließen sich zahlreiche Gemeinsamkeiten. Die Prozesse des Entstehens, des Werdens ähneln sich, und auch die Eigenschaften des Entfalteten, der gewachsenen Pflanze und des fertigen Bildes. "Wer in der Erde herumwühlt, wer etwas anbaut, etwas kultiviert, wird rasch merken, dass sich nicht nur ein Stück Land, sondern auch ein Stück seines Selbst verändert. Er spürt, wie sich seine Sinne schärfen und sein Verhältnis zur Welt ein anderes wird. Das kreative, selbstbestimmte Gestalten, das Spiel mit Formen und Farben, die Geduld, das Nicht- Wissen um das Endergebnis, all das verbindet, und beides, Garten und Kunst, sind nie vollendet." (Günter Garbozc)