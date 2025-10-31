Open Stage und Session – Blues and Rock

Wir läuten die nächste Runde unserer beliebten Blues- und Rock-Session inklusive Open Stage ein. Dazu sind wieder alle Hobbymusiker:innen und Bands willkommen, die sich besonders in Blues und Rock zu Hause fühlen.

Wir starten wie gehabt mit einem Band-Open Stage. Hier dürfen zwei Bands für jeweils 30 Minuten ihr Können unter Beweis stellen. Im Anschluss geht es zur Session auf die Bühne, an der sich auch weitere Musiker:innen beteiligen können. Die beim Open Stage zum Zuge kommenden Bands werden rechtzeitig informiert. Alle Teilnehmenden erhalten außerdem zur Vorbereitung Leadsheets ausgewählter Stücke für die Session. Natürlich darf auch ganz frei gejammt oder eigene Lieblings-Riffs, Licks oder Patterns präsentiert werden – alle sind gespannt, was sich dabei entwickelt.

Die Session ist Treffpunkt, Austausch und Kennenlernen für Musiker:innen untereinander und musikbegeisterte Zuhörer:innen gleichermaßen.