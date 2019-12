× Erweitern Foto: Pixabay Mikrophon

Neben Coversongs arbeiten die Studentinnen bereits an ihren eigenen Titeln und überzeugen dabei durch Harmoniegesang, gepaart mit reduzierter akustischer Gitarrenbegleitung. Getreu dem Motto „music connects people“ durfte das Duo wertvolle Erfahrungen mit anderen Musikern durch Begegnungen in der Straßenmusikerszene, auf Festivals oder auf gemeinsamen Reisen sammeln und verpackt all die gewonnene Inspiration auf ganz individuelle Art und Weise in ihre Musik.