Um den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabstand zu gewährleisten, ist eine vorherige Anmeldung per Mail (mit Name, Adresse, Telefonnummer) obligatorisch. Falls ihr zu mehreren aus einem Haushalt kommt, nennt bitte gleich alle Personen. Anmeldungen bitte an ziryab at forum-der-kulturen.de

Die Ziryab-Akademie, die sich der Vermittlung einer Musik der Welten verschrieben hat, lädt zum monatlich stattfindenden, öffentlichen Open World Jam ein. Willkommen sind interessierte und versierte Musiker*innen, die mitmachen, sich ausprobieren und ihren Horizont und ihr musikalisches Spektrum um Rhythmen und Klänge aus allen Weltregionen erweitern wollen. Und natürlich ein Publikum, das sich mit den Künstler*innen auf dieses spannende musikalische Experiment einlässt.

Der Open World Jam ist ein Musik-Labor. Hier treffen Musiker*innen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und Musikstilen, die vorher noch nie miteinander gespielt haben, aufeinander. So entstehen facettenreiche Konzertabende mit interessanten Begegnungen und Klängen aus aller Welt. Ziel ist es, weltmusikalische Traditionen in einer neuen, gemeinsamen Sprache der Musik zu vereinigen. Freuen Sie sich auf den Sound einer neuen Generation – Open World Music zwischen Klassik, Jazz, Flamenco, Latin und Orient.

Interessierte Musiker*innen: bitte meldet euch bei Daniel Agikov an (agdaav78@gmail.com). In jedem Open World Jam werden vorab festgelegte Stücke live gespielt, die den aktiven Teilnehmer*innen im Vorfeld genannt werden. Auch das aktuelle Noten- und Audiomaterial wird auf Wunsch zugeschickt.