Die Ziryab-Akademie, die sich der Vermittlung einer Musik der Welten verschrieben hat, lädt zum monatlich stattfindenden, öffentlichen Open World Music Jam ein. Willkommen sind interessierte und versierte Musiker*innen, die mitmachen, sich ausprobieren und ihren Horizont und ihr musikalisches Spektrum um Rhythmen und Klänge aus allen Weltregionen erweitern wollen. Und natürlich ein Publikum, das sich mit den Künstler*innen auf dieses spannende musikalische Experiment einlässt.

Der Open World Music Jam ist ein Musik-Labor. Hier treffen Musiker*innen mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen und Musikstilen aufeinander. So entstehen facettenreiche Konzertabende mit interessanten Begegnungen und Klängen aus aller Welt. Ziel ist es, weltmusikalische Traditionen in einer neuen, gemeinsamen Sprache der Musik zu vereinigen. Hier entsteht der Sound einer neuen Generation – Open World Music zwischen Klassik, Jazz, Flamenco, Latin und Orient.

Interessierte Musiker*innen: bitte meldet euch bei Daniel Agikov an (agdaav78@gmail.com). In jedem Open World Music Jam werden vorab festgelegte Stücke live gespielt, die den aktiven Teilnehmer*innen im Vorfeld genannt werden. Auch das aktuelle Noten- und Audiomaterial wird auf Wunsch zugeschickt.