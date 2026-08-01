OpenAir-ATELIER im Neckarbogen Heilbronn

An diesem schönen Sommertag malen wir draußen im Neckarbogen in Heilbronn - mitten im Grünen! Wir von der KUNSTWERKSTATT RHEIN-NECKAR bringen verschiedene Malmaterialien zum Ausprobieren - wie Aquarell, Pastell, Gouache - und dazu passendes Papier mit. Jede*r kann seine Lieblingsfarben entdecken. Es entstehen abstrakte Farbwelten, experimentelle Zeichenspuren oder sommerliche Naturbilder. Zu allen Malmaterialien gibt es eine individuelle Anleitung

Ort: Neckarbogen Heilbronn, den Treffpunkt erfahren Sie nach Ihrer Anmeldung // 11 bis 15 Uhr // 85 € // Material inklusive

Website: https://www.kunstwerkstatt-rheinneckar.de