Openair-Konzert mit A Sound Of Watermelon

Donnerstag, 06.06.2024 19:30 Uhr

Livemusik beim Openair-Konzert

Platz der kleinen Freiheit Kirchheim (Widerholtstraße)

Eintritt frei (der Hut geht rum)

A Sound Of Watermelon

Nachdem die Band dieses Jahr bereits beim Oldtimer Festival auf der Pfulb und in Nürtingen aufgetreten ist, freuen sich die fünf Musikerinnen und Musiker von „A Sound Of Watermelon“ besonders auf ein Heimspiel in Kirchheim am Donnerstag, 06.06.24 um 19:30 Uhr auf dem Platz der kleinen Freiheit.

Nina, Elmar, Sebi, Sidi und Anja haben sich vor einigen Jahren als Mitglieder eines interkulturellen Musikprojekts kennengelernt und stehen für tanzbare Musik, die Spaß macht und immer wieder voller Überraschungen steckt. Das Repertoire besteht aus verschiedenen Stilrichtungen aus unterschiedlichen Jahrzehnten, wobei jedes Stück in einer ganz eigenen A-Sound-Of-Watermelon-Version dargeboten wird. Die Diversität der Songs ist beabsichtigt und spiegelt die unterschiedlichen musikalischen Vorlieben der einzelnen Bandmitglieder wider.

Nicht fehlen darf das inzwischen zur Band-Hymne auserkorene Lied „Watermelon Sugar“ von Harry Styles, welches indirekt zum Bandnamen beigetragen hat. Gespielt wird, was dem Publikum gefällt, und das ist nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen!

A Sound Of Watermelon sind: Nina Waldow: Gesang/Gitarre, Elmar Brummer: Bass, Sebastian Kellner: Gitarre/Gesang, Sid Ahmed Serour: Perkussion/Schlagzeug, Anja Mayer: Saxofon/Gesang.

Wer die Formation noch einmal sehen und hören möchte, hat dazu Gelegenheit am Donnerstag, 11.07. um 19:30 Uhr im Kirchheimer Forstamtgarten (Altes Forstamt, Schloßplatz). Weitere Termin unter www.asoundofwatermelon.de