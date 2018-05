OpenAir mit der Outbreakband im Ferientagheim in Metzingen

Die aktuell wohl bekannteste christliche Band aus Deutschland kommt nach Metzingen. Das sind mehr als zehn Jahre Band- und Bühnenerfahrung, ein Herz für Lobpreislieder in deutscher Sprache, genial zum Mitsingen und Anbeten. Die Musiker rund um Mia und Juri Friesen präsentieren nach einigen Live-Alben nun ihr erstes, lang erwartetes Studio-Album „Atmosphäre“. Innovativer, leidenschaftlicher Bandsound im besten Sinne.

So stellt sich die Band selber vor: Wir lieben die Musik. Wir lieben den Menschen. Wir lieben Gott. Und noch mehr lieben wir es, diese drei Dinge zu verbinden. Wir verstehen uns in erster Linie als eine Gruppe von Menschen, die Gott erlebt hat und diese wunderbare Erfahrung anderen zugänglich machen will. Unser Instrument hierfür ist die Musik. Wir sind die Outbreakband.