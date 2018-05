Podiumsdiskussion zum Thema „Participation, Diversity & Empowerment"

Am 12. Juni 2018 laden die Studierenden des Bachelor-Studiengangs Betriebswirtschaftslehre mit Kultur- und Freizeitmanagement der Reinhold-Würth-Hochschule zu einem transkulturellen Abend in deutscher, arabischer und englischer Sprache.

Ab 18 Uhr werden Cornelia Lanz und Walaa Kanaieh von Zukunft Kultur e.V., Dr. Gabriele Landwehr vom Goethe Institut und Prof. Dr. Raphaela Henze zum Thema "Participation, Diversity & Empowerment" referieren, diskutieren und insbesondere auch das Publikum in einen Erfahrungsaustausch einbeziehen. An diesem Abend soll es vor allem um die Verantwortung jedes Einzelnen und insbesondere derer im Kultursektor in sich wandelnden Gesellschaften gehen. Partizipative Projekte werden hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Relevanz und Nachhaltigkeit kritisch beleuchtet. Die Rolle von Kunst und Kultur für ein friedvolles Miteinander steht im Fokus dieses Abends.