Am 15. Juni 2018 tritt im Rahmen der Open Campus Night der bekannte Singer/Songwriter Philipp Dittberner mit seiner Band an der Fachhochschule in Künzelsau auf. Das Konzert läuft unter der Rubrik „#hautnah – BK-on-stage“. Mit diesem Event und dessen Organisation präsentiert sich der Studiengang Kultur- und Freizeitmanagement beim Tag der offenen Tür der Hochschule. Zudem feiert der Campus Künzelsau 30 Jahre Jubiläum, was ebenfalls Grund für dieses besondere Projekt ist. Das Konzert ist ein exklusives Club-Event, da nur 300 Gäste zugelassen sind. Die Karten sind bereits vergriffen. Eine letzte Chance gibt es allerdings beim Besuch der Open Campus Night (ab 16 Uhr), da am Veranstaltungstag selbst die letzten Plätze verlost werden.

Im Rahmen einer Vorlesung von Marcus Meyer, Geschäftsführer der Kulturstiftung Hohenlohe, erarbeiten die Studierenden spezielle Themen rund um die Organisation des Konzerts – von Vertragsmodalitäten bis hin zu Sicherheitsaspekten. Unter dem Label „#hautnah – BK-on-stage“ sollen auch in Zukunft Konzerte am Campus Künzelsau stattfinden.