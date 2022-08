Openheart – Open-Air im Rosengarten

Zwei Wochen lang verwandelt sich der Rosengarten in Stuttgart in eine Bühne für das »Openheart – Openair«. Das Renitenztheater hat für das Sommerprogramm unter freiem Himmel gleich acht Top-Acts engagiert, die für beste Stimmung sorgen werden. Für den komödiantischen Auftakt sorgen am 2. August » Emmi & Willnowsky«. Deutschlands Comedy-Duo Nr. 1 feiert sein 25-jähriges Bestehen und das Silberhochzeits-Paar blickt zurück auf ihr liebevolles, zum Brüllen komisches Eheleben. Mit dem schwäbischen Charme eines echten Halbitalieners erklärt Comedian Heinrich del Core dann am nächsten Abend die Welt. Musikalisch geht es am 5. August weiter. Flötenkünstler Gabor Vosteen zeigt eine absolut einzigartige Konzertshow. Nur einen Tag später laden »Andrew Andrews & The Sophisticated Orchestra« zu einer musikalischen Reise in die Zeit der 1920er und 30er Jahre ein. Danach steht eine Stuttgart-Premiere an: Das Comedy-Duo Werner Koczwara und Ernst Mantel durchwühlen als »The Bänd in the Länd« die Popgeschichte. Am 10. August sorgt dann Miss Rockester für die passenden Töne. Ihre Songs bestechen durch Natürlichkeit, Intimität und eine riesige Portion Herzenswärme. Am nächsten Tag präsentiert dann Roger Stein einen Abend voll Energie, Schalk und Romantik. Am 12. August sucht Sandra Kreisler einen deutlichen Gegenpol zur Ernsthaftigkeit musikalischer Experimente. Und auch Werner Schmidbauer, der am 13. August in Stuttgart vorbeischaut, lässt seine Songs einfach mal pur, also nur mit Gitarre und Stimme, erklingen. Zum großen Abschluß des Open-Air Highlights liefern dann die beiden Urgesteine Ernst Mantel und Heiner Reiff einen tiefen Einblick in die Seele der Schwaben.