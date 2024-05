OPENTHEBOX Trio - Nachholkonzert

Das OPENTHEBOX TRIO präsentiert die Musik ihres im Herbst 23 neu erschienen Albums „Unperfect Buildings“ (Doublemoon/Challenge international).

Es vereint spielerisch Tradition und Moderne – oft kammermusikalischen zart und zerbrechlich, manchmal aber auch kantig und eigenwillig.

"...Tatsächlich verbinden die Kompositionen, die überwiegend von Krischkowsky stammen, vertrautes Terrain mit vertrackten Rhythmen und ungewohnten Wechseln, mit Tempoverschiebungen und großer dynamischer Breite. Während sich dabei die beiden Saitenartisten oftmals in der Melodieführung abwechseln und in einem wunderbar leicht swingenden Zwiegespräch miteinander kommunizieren, bricht der Schlagzeuger aus diesem vielleicht zu harmonisch und geradlinig empfundenen Stil immer wieder aus.... zelebriert seine Schläge wie kunstvolle Zeremonien...umkreisen sich das Schlagzeug und das filigrane Gitarrespiel Domberts in einer ruhigen korrespondierenden Weise, die die Zuhörer beinahe schweben lässt." (JAZZZEITUNG Michael Scheiner).

Die Hörer*innen dürfen gespannt auf das sein, was sich da seinen Weg bahnt: wenn die Box sich öffnet.