Oper am Mittag

Mitten im „Herzen’ der Stadtbibliothek Stuttgart präsentieren wir informativ und mit musikalischen Ausschnitten das Opern- und Konzertprogramm der neuen Saison.
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Stadtbibliothek Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart
Theater & Bühne
Stadtbibliothek Mailänder Platz 1, 70173 Stuttgart
Mitten im „Herzen’ der Stadtbibliothek Stuttgart präsentieren wir informativ und mit musikalischen Ausschnitten das Opern- und Konzertprogramm der neuen Saison.
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