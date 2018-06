Die erste OPER AM SEE-Liveübertragung aus dem Opernhaus in den Schlossgarten war im Juli 2012 Höhepunkt und Abschluss der ersten Spielzeit von Jossi Wieler als Intendant der Oper Stuttgart.

Am Dienstag, 24. Juli, können Sie die Vorstellung von Vincenzo Bellinis Die Puritaner kostenlos auf einer LED-Videogroßbildwand auf der Liegewiese am Eckensee mitverfolgen. Bereits um 16.30 Uhr startet ein unterhaltsames Vorprogramm. Die Opernübertragung beginnt um 18.30 Uhr.Ermöglicht wird OPER AM SEE von der BW-Bank, mit der die Oper eine langjährige Partnerschaft verbindet und die so ihr Jubiläum zum 200-jährigen Bestehen mit uns und der Stadt Stuttgart feiert.

Am Mittwoch, 25. Juli, können Sie von 15 bis 17 Uhr am selben Ort zusammen unter dem Titel "ADDIO! Retrospektive - Höhepunkte der Ära Wieler im Film" mit uns und prominenten Gästen in Wort und Film auf die sieben Jahre der Intendanz von Jossi Wieler zurückblicken.

Eintritt frei