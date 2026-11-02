Oper légère: Der Liebestrank nach Gaetano Donizetti

Kräuterzauber & andere Kuriositäten

Mit ihrer neuesten Produktion vervollständigen die beiden Opernverführerinnen den Reigen der schönsten Belcanto-Opern, inklusive einer der wohl bekanntesten und beliebtesten Arie „Una furtiva lagrima“.

Schlichter Landbursche liebt belesene Gutsfrau. Diese liest lieber. Den titelgebenden Liebestrank lässt sich der verzweifelte Nemorino vom Wunderdoktor und Quacksalber „Dulcamara“, einem Nachtschattengewächs besonderer Güte, zu überteuertem Preis aufschwatzen. Ob es nun dem Rotwein oder einem plötzlichen Geldsegen zuzuschreiben ist - am Ende finden sich Adina und Nemorino und alles fügt sich in bezaubernden Melodien und schierer Heiterkeit.

Moderiertes Konzert mit Auszügen aus der Oper