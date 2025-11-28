Alexandre Dumas‘ Le Comte de Monte Cristo ist einer der spannendsten und tiefgründigsten Romane, die je geschrieben wurden. Wir verfolgen das Schicksal von Edmond Dantès, einem jungen Mann, der scheinbar alles hat: weltlichen Erfolg als junger Kapitän eines Schiffes, romantische Liebe mit der schönen Mercedes. Aber alles wird ihm von einem eifersüchtigen Liebhaber, einem gierigen Bankier und einem korrupten Richter genommen. Edmond wird für fünfzehn lange Jahre ins Gefängnis geworfen. Ein sterbender Gefangener verrät ihm das Geheimnis des Verstecks eines großen Schatzes, und Edmond organisiert eine der berühmtesten Fluchtgeschichten der Literatur. Der Reichtum befindet sich auf der Insel Monte Cristo, deren Graf Dantès wird. Er beginnt seine schreckliche Rache... Aber während seine wütende Rache immer größere Ausmaße annimmt, was empfinden wir angesichts seiner Grausamkeit? Ist es Auge um Auge? Ist Edmond Dantès ein Opfer seiner eigenen Rachebesessenheit?

Das Buch und das Theaterstück werfen Fragen nach Gerechtigkeit und Rache und unserem eigenen Verhalten angesichts von Widrigkeiten auf.

Dieses Meisterwerk der französischen Literatur wird von demselben Team auf die Bühne gebracht, das bereits Notre-Dame de Paris von Victor Hugo und Die drei Musketiere von Alexandre Dumas inszeniert hat.

Eine Produktion in französischer Sprache der American Drama Group Europe