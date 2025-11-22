Oper légère: Die Fledermaus

Oper légère bedeutet eine Stimme, ein Piano, eine Oper, diesmal Operette. Bei dieser Werkeinführung der leichten Art stellt Franziska Dannheim mit geschmeidigem Sopran nicht nur alle Partien vor, die gebürtige Schwäbin erläutert erfrischend unverkrampft geschichtliche und musikalische Zusammenhänge um die Operette aller Operetten des Walzerkönig Johann Strauss. Ein rauschender Ball entpuppt sich als inszenierter Racheakt voll süffisanter Boshaftigkeiten: Schein, oder Nichtschein - das ist die Blamage. Pures Wiener Lebensgefühl schwingt in zeitlosen Wahrheiten. „Glücklich ist, wer vergisst, was doch nicht zu ändern ist“ stimmt das Publikum selig mit ein. Jeong-Min Kim ist kongeniale Partnerin am Flügel, die mit virtuosem Spiel und Feingefühl in keiner Sekunde den Orchesterklang vermissen lässt. Der legere Opernführer begeistert Einsteiger und Kenner.