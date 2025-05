Oper légère - Romeo und Julia

Eine Stimme, ein Piano, eine Oper - das ist die simple wie auch geniale Formel für Franziska Dannheims Werkeinführungen der besonderen Art.

ie Geschichte der beiden unglücklich Liebenden, die in Verona um ihre Liebe kämpfen, ist nicht erst seit Shakespeare weltbekannt und mehrfach vertont worden. Hier wird Gounods französische Romantik mit Bellinis Belcanto-Perlen verwoben, noch bevor Leonard Bernstein den Stoff für seine West Side Story adaptierte.

Was Sie schon immer über das Stück wissen wollten, aber sich nie zu fragen trauten...: Wer war bereits lange vor Shakespeare in love? Ist ein Kräuterschnaps immer das Mittel der Wahl? Wer war der Seufzer in Ballettschuhen? Heute bekommen Sie die Antworten!

Franziska Dannheim Sopran und Moderation –– Jeong-Min Kim Klavier